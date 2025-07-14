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14 июля, 11:55

Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Келлогом в Киеве

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом в Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает», — заявил Зеленский.

Главарь киевского режима выразил надежду, что «лидерство США» поможет Киеву в борьбе с Москвой.

Кремль поделился ожиданиями от визита Келлога в Киев
Кремль поделился ожиданиями от визита Келлога в Киев

Напомним, ранее в Киев прибыл специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Сообщается, что он может находиться на Украине в течение всей недели. В последний раз спецпред посещал Незалежную в феврале.

Никита Никонов
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