Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Келлогом в Киеве
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Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом в Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает», — заявил Зеленский.
Главарь киевского режима выразил надежду, что «лидерство США» поможет Киеву в борьбе с Москвой.
Напомним, ранее в Киев прибыл специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Сообщается, что он может находиться на Украине в течение всей недели. В последний раз спецпред посещал Незалежную в феврале.