Трамп выразил недовольство действиями администрации по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп выражает недовольство тем, как его администрация справляется с ситуацией вокруг дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP). Американский лидер, по данным издания, разочарован отсутствием чёткой стратегии у чиновников, рассчитывавших на скорое угасание интереса к этому делу.