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28 июля, 09:08

Опубликовано видео с места обрушения дома с 1 по 5 этаж в Астрахани

Минимум три человека пострадали при обрушении дома в Астрахани

Минимум три человека пострадали при обрушении дома в Астрахани, их госпитализировали в Александро-Мариинскую областную больницу, сообщает SHOT.

По уточнённым данным МЧС, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи, сейчас спасатели вручную разбирают завалы.

Последствия обрушения дома в Астрахани. Видео © МЧС России

Напомним, подъезд жилого дома на улице Ляхова, 6 рухнул в Астрахани. Жильцов эвакуируют, а под завалами ищут пострадавших. Здание было признано аварийным ещё в 2019 году, расселять людей начали только в начале этого года.

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Обложка © МЧС России

Александра Вишнякова
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