Опубликовано видео с места обрушения дома с 1 по 5 этаж в Астрахани

Минимум три человека пострадали при обрушении дома в Астрахани, их госпитализировали в Александро-Мариинскую областную больницу, сообщает SHOT.

По уточнённым данным МЧС, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи, сейчас спасатели вручную разбирают завалы.

Напомним, подъезд жилого дома на улице Ляхова, 6 рухнул в Астрахани. Жильцов эвакуируют, а под завалами ищут пострадавших. Здание было признано аварийным ещё в 2019 году, расселять людей начали только в начале этого года.