В России заболеваемость гепатитом А упала до исторического минимума

В России уровень заболеваемости гепатитом А достиг исторического минимума. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации уровень заболеваемости гепатитом А достиг исторического минимума, в том числе благодаря иммунизации», — говорится в релизе.

Гепатит А — это инфекционное заболевание, поражающее печень, с характерными симптомами интоксикации и желтушности. Инкубационный период обычно составляет около 30 дней. Наибольшую опасность представляют бессимптомные носители, которые встречаются гораздо чаще, чем пациенты с желтушной формой. После перенесённого заболевания формируется стойкий иммунитет на всю жизнь.

Что касается острого гепатита В, то с момента начала массовой иммунизации в 2006 году количество случаев сократилось в 16,5 раза, а хронического — на 30%. Среди детей младше 17 лет острый гепатит В практически полностью устранён.

Тем не менее хроническим гепатитом С страдают около 58 миллионов человек по всему миру. Особенность этого заболевания в том, что оно может протекать бессимптомно. Вакцина против него пока не разработана из-за высокой изменчивости вируса. Однако противовирусные препараты позволяют излечивать гепатит С более чем в 95% случаев.

В России реализуется план мероприятий по борьбе с хроническим гепатитом С, обследование на это заболевание проходит всё больше россиян: на 2024 год — 24,8 млн человек.