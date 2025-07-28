В России начнут изымать заброшенные земли у дачников-грязнуль
В России введут штрафы до ₽50 тысяч и изъятие земли за захламление участков
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Владельцам дачных участков грозят штрафы до 50 тысяч рублей и изъятие земли за нарушение правил содержания территории. Об этом TАCС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
«При первом нарушении выносится предупреждение. Штраф 20–50 тыс. рублей грозит при повторном несоблюдении норм в течение полугода», — подчеркнул эксперт.
С 1 сентября 2025 года в силу вступят утверждённые правительством критерии, по которым участок признают заброшенным. Освоением земли будет считаться её приведение в пригодное состояние в соответствии с целевым назначением в трёхлетний срок. На основании закона от 1 марта 2025 года, при неисправлении нарушений Росреестр инициирует изъятие участка для продажи на торгах. Бывший собственник сохранит право выкупить землю, но только на общих основаниях.
Ранее россиянам объяснили, за какой вид мака на участке можно нарваться на штраф или уголовное дело. Правительство официально утвердило список растений, в состав которых входят наркотические соединения. Особенно серьёзными считаются случаи, когда выращивание осуществляется в крупных масштабах — это касается участков с более чем десятью экземплярами таких растений.