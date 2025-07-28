«За святой водичкой‎»: Трансгендеры* явились в Сретенский монастырь в мини и обозвали батюшку сатаной

В Москве трансгендеры* в коротких юбках устроили дикую провокацию на территории Сретенского монастыря. Об этом рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и подчеркнула, что полиция уже подключилась к делу.

Подростки устроили провокацию в Сретенском монастыре. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

«В Москве группа трансгендеров* попыталась устроить провокацию в Сретенском монастыре. Они пришли на службу в откровенных нарядах, приставали к верующим и священнослужителям с оскорбительными шутками, снимая всё на видео для соцсетей», — написала Мизулина.

Герои роликов уже вышли на связь с ней и записали на видео извинения. Один из них признался, что назвал батюшку «сатаной», а второй вообще заявил о своей непричастности, мол, «ничего такого не сделал», а просто подошёл к священнику узнать, где «попить святой водички». Мизулина предложила хулиганам добровольно явиться в ближайшее отделение полиции, так как их в любом случае найдут. Она также отметила, что извиняться им нужно не перед ней.

Ранее сообщалось, что море обсуждений и хейта в TikTok вызвал скандальный тренд с имитацией распятия. Но протоиерей Андрей Лоргус призвал не демонизировать подростков за видео. По его мнению, это не оскорбление религии, а детская попытка эпатировать и быть замеченными. Однако священник уверен, что воспитанием несовершеннолетних нужно заниматься, а также донести до них неблаговидность проступка.