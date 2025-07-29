Компанию American Eagle заподозрили в пропаганде нацизма из-за рекламы джинсов

Бренд American Eagle заподозрили в пропаганде нацизма из-за рекламы джинсов с актрисой Сидни Суини. Причиной тому послужила игра слов, основанная на созвучии слов jeans (джинсы) и genes (гены). Об этом пишет New York Post.

В рекламном ролике Суини застегивает на себе джинсы и произносит: «Jeans передаются от родителей к детям, часто определяя такие черты, как цвет волос, характер и даже цвет глаз. Мои jeans — голубые». Видео стало популярным в соцсети TikTok и вызвало возмущение у пользователей. Некоторые усмотрели в каламбуре намёк на нацистскую идеологию.

В American Eagle, комментируя ситуацию, заявили, что данная реклама символизирует возврат к использованию настоящего денима. Сами выпущенные джинсы с изображением бабочки на кармане, как утверждают в компании, призваны поддержать борьбу с домашним насилием.