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Регион
29 июля, 20:18

Компанию American Eagle заподозрили в пропаганде нацизма из-за рекламы джинсов

Обложка © freepik / ASphotofamily

Обложка © freepik / ASphotofamily

Бренд American Eagle заподозрили в пропаганде нацизма из-за рекламы джинсов с актрисой Сидни Суини. Причиной тому послужила игра слов, основанная на созвучии слов jeans (джинсы) и genes (гены). Об этом пишет New York Post.

В рекламном ролике Суини застегивает на себе джинсы и произносит: «Jeans передаются от родителей к детям, часто определяя такие черты, как цвет волос, характер и даже цвет глаз. Мои jeans — голубые». Видео стало популярным в соцсети TikTok и вызвало возмущение у пользователей. Некоторые усмотрели в каламбуре намёк на нацистскую идеологию.

В American Eagle, комментируя ситуацию, заявили, что данная реклама символизирует возврат к использованию настоящего денима. Сами выпущенные джинсы с изображением бабочки на кармане, как утверждают в компании, призваны поддержать борьбу с домашним насилием.

В Саратове учительницу обвинили в пропаганде нацизма из-за спектакля к 9 Мая
В Саратове учительницу обвинили в пропаганде нацизма из-за спектакля к 9 Мая

Ранее в пропаганде нацизма заподозрили российского рэпера Георгия Гергерта, более известного под псевдонимом Icegergert. МВД отправило песни артиста на проверку на наличие пропаганды наркотиков и нацистских символов.

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Виталий Приходько
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