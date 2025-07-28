Переписка с Иудой: Life.ru назвал 5 запросов, за которые ChatGPT сдаст вас спецслужбам
Адвокат Салкин: Запросы о подготовке терактов являются критическими для ChatGPT
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ChatGPT не анализирует переписку с пользователем на предмет привлечения его к уголовной ответственности, тем не менее нейросеть может считать критическими запросы об изготовлении стрелкового оружия, взрывчатых веществ или подготовке терактов. Об опасных запросах в разговоре с Life.ru рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
Всё зависит от того, какие сервисы ИИ будет использовать сервер. Российские варианты — гарантированно раскроют по судебному решению все ваши запросы и полученные ответы, а также загруженные материалы.
Наш собеседник добавил, что сервисы, которые базируются в США, вряд ли станут сообщать российским правоохранителям сведения о пользователе, если его преследование будет политически мотивированным. А вот ситуация с общеуголовными правонарушениями другая: при подозрении в преступлениях против личности или, например, насилии в отношении совершеннолетнего информацию из переписки наверняка передадут полиции — вне зависимости от отношений между странами.
«Другое дело, что ИИ не анализирует ваше общение с ним с целью самостоятельного сообщения в правоохранительные органы. Критическими запросами, думаю, будут вопросы о самостоятельном создании стрелкового оружия, взрывчатых средств, просьбы о создании планов по совершению покушений и терактов», — подытожил Салкин.
Напомним, глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что переписка с ChatGPT может быть беспрепятственно предоставлена правоохранительным органам по запросу суда. Разработчик считает, что эти данные необходимо обеспечить правовой защитой, как это сделано в случае с врачебной тайной.