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Регион
28 июля, 19:03

Украина приостановила обязательства по договору о вооружённых силах в Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украина приостановила выполнение своих обязательств по Договору об обычных вооружённых силах в Европе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Незалежной.

Представители ведомства подчеркнули, что этот шаг является частью стратегии по укреплению обороноспособности страны после выхода Киева из Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе устанавливает ограничения на количество танков, боевых бронированных машин, самолётов, артиллерии и ударных вертолётов, которые могут находиться в распоряжении государства.

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Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме США и ЕС согласовали поставки оружия для Украины. По достигнутому соглашению, поставки будут осуществляться на условиях предоплаты со стороны Украины.

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Анастасия Никонорова
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