Украина приостановила обязательства по договору о вооружённых силах в Европе

Украина приостановила выполнение своих обязательств по Договору об обычных вооружённых силах в Европе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Незалежной.

Представители ведомства подчеркнули, что этот шаг является частью стратегии по укреплению обороноспособности страны после выхода Киева из Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе устанавливает ограничения на количество танков, боевых бронированных машин, самолётов, артиллерии и ударных вертолётов, которые могут находиться в распоряжении государства.