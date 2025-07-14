США могут не справиться с нагрузкой из-за поставок оружия Киеву

В будущем поставки вооружений Украине могут прекратиться, поскольку Вашингтон не станет отправлять всё, что у него есть. Об этом сообщает американское издание The American Conservative.

«Последние головокружительные скачки в вопросе помощи Украине упускают из виду важный момент: пауза, пусть даже временная, в какой-то момент была неизбежна», — сказано в материале.

Авторы указали, что в мире сейчас есть сразу несколько очагов конфликтов, из-за которых американские ВС и ОПК США работают на износ, а посему новой паузы в поставках не избежать.