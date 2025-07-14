США могут не справиться с нагрузкой из-за поставок оружия Киеву
AC: В будущем США могут вновь заморозят военные поставки Киеву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq
В будущем поставки вооружений Украине могут прекратиться, поскольку Вашингтон не станет отправлять всё, что у него есть. Об этом сообщает американское издание The American Conservative.
«Последние головокружительные скачки в вопросе помощи Украине упускают из виду важный момент: пауза, пусть даже временная, в какой-то момент была неизбежна», — сказано в материале.
Авторы указали, что в мире сейчас есть сразу несколько очагов конфликтов, из-за которых американские ВС и ОПК США работают на износ, а посему новой паузы в поставках не избежать.
Ранее американские СМИ сообщали, что 14 июля президент США представит новый пакет военной помощи Киеву, в который войдут наступательные виды вооружений. Авторы указали, что это могут быть ракеты большой дальности для ударов по российским городам. Туда также войдёт и оружие для обороны.
В начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в разговоре с телеканалом NBC подтвердила этот факт, пояснив, что такое решение было принято для приоритета интересов Америки. Позже телеканал CNN указал, что министр обороны Пит Хегсет не предупредил администрацию президента о своём решении заранее. По данным агентства Associated Press, решение Пентагона стало неожиданностью для Трампа. Позднее американский лидер заявил, что ему неизвестно, кто санкционировал приостановку военной помощи Киеву.