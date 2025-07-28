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28 июля, 20:05

Умерла весившая почти 500 кг участница шоу Андрея Малахова Майра Розалес

Майра Розалес. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/texasvalleygirl2

Майра Розалес. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/texasvalleygirl2

Американка Майра Розалес, входившая в список самых тяжёлых людей мира, ушла из жизни в 43 года. Ранее она участвовала в программе телеведущего Андрея Малахова.

Розалес скончалась ещё в феврале 2024 года, но это осталось практически незамеченным. Всего несколько лет назад СМИ активно обсуждали её удивительное похудение с 470 до 92 килограммов.

Майра стала известной после трагедии в 2008 году, когда погиб её племянник. Тогда она призналась, что случайно придавила мальчика. Позже выяснили, что причиной его смерти стало злостное обращение со стороны матери — сестры Майры. Эта трагедия подтолкнула женщину к кардинальным переменам в жизни. Процесс потери веса занял более двух лет и потребовал 11 операций. В числе операций были резекция желудка и удаление лишней кожи. Случай Майры стал знаковым в медицине. Для её транспортировки в больницу использовали кран, так как она не могла пройти через двери.

Глупые шутки одноклассников о весе довели 13-летнюю россиянку до реанимации
Глупые шутки одноклассников о весе довели 13-летнюю россиянку до реанимации

Несмотря на значительные достижения, последствия долгого лишнего веса оказались тяжёлыми. Причины её смерти не уточняются, однако известно, что она боролась с осложнениями.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве желавшая похудеть шестиклассница выпила 20 таблеток слабительного и попала в больницу. Оказалось, что о способе 13-летняя москвичка вычитала в Интернете. Для более сильного эффекта она увеличила дозировку, после чего её стало плохо.

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Лия Мурадьян
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