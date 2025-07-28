Умерла весившая почти 500 кг участница шоу Андрея Малахова Майра Розалес

Американка Майра Розалес, входившая в список самых тяжёлых людей мира, ушла из жизни в 43 года. Ранее она участвовала в программе телеведущего Андрея Малахова.

Розалес скончалась ещё в феврале 2024 года, но это осталось практически незамеченным. Всего несколько лет назад СМИ активно обсуждали её удивительное похудение с 470 до 92 килограммов.

Майра стала известной после трагедии в 2008 году, когда погиб её племянник. Тогда она призналась, что случайно придавила мальчика. Позже выяснили, что причиной его смерти стало злостное обращение со стороны матери — сестры Майры. Эта трагедия подтолкнула женщину к кардинальным переменам в жизни. Процесс потери веса занял более двух лет и потребовал 11 операций. В числе операций были резекция желудка и удаление лишней кожи. Случай Майры стал знаковым в медицине. Для её транспортировки в больницу использовали кран, так как она не могла пройти через двери.

Несмотря на значительные достижения, последствия долгого лишнего веса оказались тяжёлыми. Причины её смерти не уточняются, однако известно, что она боролась с осложнениями.