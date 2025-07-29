Транзиту угля быть! Казахстан договорился с ЕС о поставках через российские порты
ЕС одобрил транзит угля Казахстану через российские порты
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О частичном снятии ограничений из 18-го санкционного пакета договорился Казахстан с Еврокомиссией. Теперь республика сможет снова поставлять уголь в Европу через российские порты, несмотря на санкции. Об этом сообщило министерство торговли и интеграции республики.
«Несмотря на временное снижение показателей, принятые меры позволяют рассчитывать на восстановление поставок казахстанского угля в ЕС, а также на укрепление устойчивости логистических маршрутов», — считают в ведомстве.
Как отмечают в ведомстве, такое послабление возможно только при строгом соблюдении условий: уголь должен быть казахстанского происхождения, право собственности должно принадлежать нерезидентам стран под санкциями, а сами порты использоваться исключительно для транзита — без переработки и закупки.
В рамках санкционного пакета Евросоюз запретил любые сделки с рядом российских портов, включая стратегический Усть-Лугу. Это поставило под угрозу стабильные поставки казахстанского угля в Европу, доля которого в экспорте республики превышала 50%. Тем не менее по данным министерства, уже за первые пять месяцев 2025 года Казахстан поставил в ЕС 1,6 млн тонн угля на сумму почти 83 миллиона долларов. Это около 38% всего угольного экспорта страны.
Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами недавно высказался по этому поводу, назвав претензии ЕС избирательными. По его словам, несмотря на упрёки в адрес Нью-Дели за закупки российской нефти, сами европейцы продолжают активно импортировать редкоземельные металлы из РФ. Дипломат напомнил, что Индия зависит от импорта энергии более чем на 80% и просто не может «остановить свою экономику» ради чьих-то политических интересов.