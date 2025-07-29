Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами выразил недоумение по поводу требований Европейского союза к Нью-Дели касательно закупок российской нефти. В интервью британскому Times Radio он отметил, что, несмотря на критику, страны ЕС продолжают импортировать редкоземельные металлы из России, в то время как Индия, являясь одним из крупнейших потребителей энергии, не может позволить себе остановить свою экономику.

Дораисвами подчеркнул, что Нью-Дели импортирует более 80% своей энергии и задался вопросом: «Что бы вы хотели, чтобы мы сделали? Остановили нашу экономику?» Он добавил, что энергетические отношения с Россией сложились в результате потребности Индии искать альтернативные источники энергии.

Дипломат также отметил, что западные страны для собственного удобства поддерживают связи с государствами, которые создают трудности для Индии. Он указал, что многие государства не продают оружие Индии, но при этом продолжают поставлять его соседним странам, которые могут использовать его против Нью-Дели