Украинский суд также принял решение о конфискации всего имущества Бутиной в пользу Украины. Ей предъявлены обвинения по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.

Примечательно, что парламентарий с 2023 года находится в базе украинского «Миротворца» и числится в розыскных списках. А ранее очередным врагом Украины стал Тимати. Ему инкриминируют неоднократное посещение Крыма после 2014 года и проведение там около семи концертов. СБУ также связывает его с президентом России Владимиром Путиным, отмечая, что рэпер был его доверенным лицом на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах.