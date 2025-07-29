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Регион
29 июля, 08:02

На Украине заочно приговорили депутата Госдумы Бутину к 15 годам тюрьмы

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Украинский суд в Хмельницком заочно осудил депутата Госдумы Марию Бутину, назначив ей наказание в виде 15 лет лишения свободы. Соответствующая информация следует из материалов приговора.

«Суд постановил <...> признать виновной в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 110 УК Украины и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет»,передаёт ТАСС содержание судебного документа.

Украинский суд также принял решение о конфискации всего имущества Бутиной в пользу Украины. Ей предъявлены обвинения по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.

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Примечательно, что парламентарий с 2023 года находится в базе украинского «Миротворца» и числится в розыскных списках. А ранее очередным врагом Украины стал Тимати. Ему инкриминируют неоднократное посещение Крыма после 2014 года и проведение там около семи концертов. СБУ также связывает его с президентом России Владимиром Путиным, отмечая, что рэпер был его доверенным лицом на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах.

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Мария Любицкая
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