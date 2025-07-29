Задержаны малолетние трансгендеры*, насмехавшиеся над прихожанами в Сретенском монастыре

В Москве задержаны трое молодых людей за провокацию в Сретенском монастыре. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«Сотрудники установили местонахождение и доставили в территориальный отдел трёх молодых людей, двое из которых несовершеннолетние. В отношении двух фигурантов составлен административный материал по ст. 6.21 КоАП РФ», — заявили в ведомстве.

Группа молодых людей в женской одежде вела себя вызывающе в монастыре, оскорбляя прихожан и священнослужителей, что было заснято на видео. В отношении двух совершеннолетних участников составлены административные протоколы по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*. Как уточнили в полиции, материалы по третьему, несовершеннолетнему фигуранту направлены в соответствующую комиссию.

В ГУ МВД добавили, что проверяется возможность возбуждения уголовного дела по статье о нарушении свободы вероисповедания и административного производства за нарушение законодательства о религиозных объединениях.

На этой неделе в Сети появились кадры, где двое юношей в женской одежде* ведут себя вызывающе в Сретенском монастыре на Большой Лубянке. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала хулиганов добровольно прийти в полицию, так как их все равно найдут.