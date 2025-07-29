Три месяца труда: Реставраторы Русского музея вернули к жизни уникальную икону XVI века

Специалисты завершили восстановление иконы «Царские врата», написанной в XVI веке в Архангельской области, раскрыв первоначальный красочный слой и сохранив авторскую живопись. Увидеть редкий экспонат можно будет только в 2026 году на выставке «Искусство русского Севера».

Петербургские реставраторы восстановили икону XVI века. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Наша задача — привести в целостное гармоничное состояние. А если повнимательнее, поближе посмотреть, здесь есть и потёртости красочного слоя, здесь видно и до левкаса. На нимбах есть серебро. Тоже потёртости до левкаса. Всё оставить, насколько можно, с минимальным вмешательством и привнести и открыть само изображение», — рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» реставратор Ирина Халбаева.

Работа потребовала трёх месяцев кропотливого труда. Икона поступила в музей в 1930-х годах из церкви Архангельской области в сильно загрязнённом состоянии — поверхность была скрыта под слоем копоти. Особый интерес представляет необычная иконография: в сцене Благовещения вместо традиционного архангела Гавриила изображён архангел Михаил.

Реставраторы использовали традиционные материалы, включая осетровый клей, который применяли древнерусские мастера. Технология его приготовления сохранилась неизменной: плавательные пузыри осетра превращают в прозрачную плёнку, которую затем используют для укрепления красочного слоя.

К выставке готовят около 300 икон, многие из которых никогда ранее не экспонировались. Среди них — образ Николая Чудотворца XIV века с шестью слоями поновлений. Реставраторы отмечают необычную эмоциональность некоторых изображений, что редко встречается в канонической иконописи.