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Регион
29 июля, 11:58

Гуф не знает, что стал угрозой национальной безопасности Украины

Директор Гуфа: Рэпер не знает о включении в список угроз безопасности Украины

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) не знает, что его внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщила директор музыканта.

«Нам об этом ничего не известно»,сказала она РИА «Новости».

Она добавила, что Гуф не пересекал границу с Украиной и не вёл «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму.

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Напомним, ранее на Украине признали рэпера Гуфа угрозой национальной безопасности. Также он попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», где говорится, что Долматов якобы вёл «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму и «сознательно нарушил госграницу Украины в Донбассе».

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Милена Скрипальщикова
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