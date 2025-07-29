Гуф не знает, что стал угрозой национальной безопасности Украины

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) не знает, что его внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщила директор музыканта.

«Нам об этом ничего не известно», — сказала она РИА «Новости».

Она добавила, что Гуф не пересекал границу с Украиной и не вёл «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму.