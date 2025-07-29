Гуф не знает, что стал угрозой национальной безопасности Украины
Директор Гуфа: Рэпер не знает о включении в список угроз безопасности Украины
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) не знает, что его внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщила директор музыканта.
«Нам об этом ничего не известно», — сказала она РИА «Новости».
Она добавила, что Гуф не пересекал границу с Украиной и не вёл «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму.
Напомним, ранее на Украине признали рэпера Гуфа угрозой национальной безопасности. Также он попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», где говорится, что Долматов якобы вёл «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму и «сознательно нарушил госграницу Украины в Донбассе».