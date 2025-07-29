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29 июля, 13:45

Боец СВО смастерил дудук из пластиковой трубы и сыграл композицию про богатыря

Уроженец Башкирии, который отправился защищать Родину на СВО, не оставил своё пристрастие к музыке даже на фронте. Он сумел сделать дудук из обычной пластиковой трубы, после чего исполнил на нём пронзительную мелодию про русского богатыря. Об этом Life.ru рассказали в Народном фронте.

Российский военнослужащий сыграл на дудуке из пластиковой трубы. Видео предоставлено Life.ru Народным фронтом

Бойцы сняли выступление на видео и передали в иркутский штаб Народного фронта, где участникам СВО помогают всем, чем могут: от коптеров и раций до детекторов дронов. Сейчас военнослужащие уже мечтают собрать на позиции импровизированную музыкальную группу. Следующий шаг — барабан из подручных материалов.

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Ранее знаменитый скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем рассказал, как бойцы СВО восприняли классическую музыку. Впервые для бойцов СВО он выступил 9 апреля 2022 года.

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Обложка © Предоставлено Life.ru

Мария Любицкая
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