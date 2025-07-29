Боец СВО смастерил дудук из пластиковой трубы и сыграл композицию про богатыря

Уроженец Башкирии, который отправился защищать Родину на СВО, не оставил своё пристрастие к музыке даже на фронте. Он сумел сделать дудук из обычной пластиковой трубы, после чего исполнил на нём пронзительную мелодию про русского богатыря. Об этом Life.ru рассказали в Народном фронте.

Российский военнослужащий сыграл на дудуке из пластиковой трубы. Видео предоставлено Life.ru Народным фронтом

Бойцы сняли выступление на видео и передали в иркутский штаб Народного фронта, где участникам СВО помогают всем, чем могут: от коптеров и раций до детекторов дронов. Сейчас военнослужащие уже мечтают собрать на позиции импровизированную музыкальную группу. Следующий шаг — барабан из подручных материалов.