Блатной спецназ: Как «Герань» раскатала тюремную учебку ВСУ в Запорожье Киевское командование сделало ставку на убийц и насильников — их ценят за выживаемость и неприхотливость. Базы подготовки боевиков организуют прямо в тюрьмах, поэтому они становятся законными целями для Армии России. Подробности — в материале Life.ru. 29 июля, 13:53 Как ВСУ готовят боевиков из зэков. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov, © ТАСС / AP / Sergei Grits

Российские войска атаковали одну из колоний в Запорожье, где отбывают срок осуждённые за убийства и другие особо тяжкие преступления. Здесь был создан лагерь по подготовке боевиков. Сообщается, что БПЛА «Герань» ударили по тому месту, где заключённых готовили к отправке в штурмовые отряды ВСУ. По предварительным данным, уничтожено 16 боевиков, ещё 30 получили ранения.

Мясо вместо солдат: почему ВСУ массово вербует убийц и маньяков

В июне 2025 года британское издание The Times выпустило статью, в которой рассказывалось, кого ищут офицеры ВСУ в тюрьмах. Для них важен один критерий. Будущие штурмовки должны отбывать наказание за убийство.

— Боевые части сейчас особенно заинтересованы в наборе на службу заключённых. Командиры видят в осуждённых высокий потенциал выживаемости и лучшую психологическую устойчивость во время прямых боестолкновений. Самый высокий спрос — в категории осуждённых за убийства, — рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов.

Он сообщил, что большинство заключённых, попавших в ВСУ, оказались в тюрьме по статьям за грабежи, кражи и мошенничество. Их 55%, ещё 11% — осуждённые за преступления, связанные с наркотиками. Но вербовке поддаются не все. Есть те, кто после того, как увидел ВСУ изнутри, решил вернуться в тюрьму.

— Мы помогаем нашим вооружённым силам увеличивать численность, а социальное положение заключённых меняется, когда они осознают, какую пользу приносят, служа своей стране. Командиры хотят, чтобы ещё больше заключённых участвовали в этой программе. Передовые соединения чаще предпочитают работать с судимыми добровольцами, а не с призывниками-срочниками, которые просто не хотят служить, — отметил Пикалов.

«Можно грабить и насиловать»: что обещают зэкам за службу в ВСУ

Убийцы, насильники и воры — уже неотъемлемая часть ВСУ. На телах солдат ВСУ, погибших во время попытки прорыва в Курскую область, нашли тюремные татуировки. Сидя в тюрьмах, у них был шанс выжить. Повезло тем, кто попал в российский плен. И таких немало.

Военнопленный Андрей Карпиец у себя на родине занимался распространением наркотиков, но попался полиции. Ему предложили три варианта: тюрьма, откупиться за шесть тысяч долларов либо же отправиться на фронт. В места заключения не хотелось, а денег не было — в итоге выбрал ВСУ. Не менее интересная история у Сергея Короткова, который тоже попал в российский плен. В 2019 году он сел за кражу. На выходе его встретили сотрудники ТЦК, с которыми он согласился проехать.

В ВСУ вступило более восьми тысяч бывших заключённых. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

— Сделали военник за полчаса. Медкомиссию прошли за 10 минут — я везде годен. И в течение двух-трёх часов я уже был на базе, — рассказал он.

Ещё один военнопленный сообщил, какие им задачи ставило командование.

— Нам сказали, что отобьём Волчанск, дальше пойдём на Белгород, на мирные города. Там нам дозволено будет грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом — то, что мы больше всего умеем, — пояснил Дмитрий Ромаев.

Не менее интересна мотивация заключённых. По сути, киевский режим выпускает на волю убийц и насильников, которые готовы сбежать.

— Факт в том, что нужны были зэки как мясо. Никто воевать и не хочет. Все выходят из тюрьмы, чтобы не сидеть и при первой возможности попытаться убежать, — заявил военнопленный.

И таких — желающих убежать — становится всё больше. Виталий Гурин, попавший в плен в 2023 году, рассказывал, что в его подразделении было до 80% заключенных. Кстати, он тоже сидел, но в ВСУ попал по мобилизации.

Авторы Даниил Черных