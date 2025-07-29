Иноагентов хотят прижать: Почему их песни и фильмы больше не должны слушать и смотреть в России? Госсовет Крыма готовит законодательное предложение о запрете публичного использования произведений иноагентов. Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал Life.ru, почему эта мера будет полезной и кого она может затронуть. 29 июля, 17:15 Публикации произведений иноагентов могут запретить. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Ведомости / Алексей Орлов, © Wikipedia / Kerrin Key

Об инициативе Госсовета Крыма сообщил председатель регионального парламента Владимир Константинов.

— Сегодня, в условиях ведения против России информационной войны, отдельные деятели культуры используют своё творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности, — написал Константинов в своём телеграм-канале.

По его словам, данные произведения продолжают широко транслироваться на территории России. Поэтому государство должно защищать своё информационное пространство от негативного влияния извне.

— Нужны ли нам люди, которые при любых трудностях отрекаются от Родины, которые нам чужие? Они забыли о России, где они смогли самореализоваться, которая дала им возможность обрести популярность. Их надо предать забвению, — добавил спикер крымского парламента.

Эта мера может затронуть концерты, выступления, песни, стендапы, книги иноагентов. Практически все они живут за границей, хают Россию, но пытаются зарабатывать здесь деньги. Авторские отчисления позволяют иноагентам безбедно жить в других странах.

Владимир Константинов предложил запретить публиковать произведения иноагентов. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

О том, как может работать в России подобный запрет и кого он затронет, Life.ru рассказал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский. Он считает предложение крымского парламента правильным, но при этом закон не должен иметь обратной силы.

— Например, есть замечательный фильм — «Брат-2», я бы сказал, культовый патриотический фильм, но там иноагент на иноагенте сидит и иноагентом погоняет, но, конечно, времена изменились. И вообще много произведений, которые были созданы тогда с участием тех, кого только сейчас признали иноагентами. Это потому, что наша жизнь изменилась очень здорово. Мне кажется, если такой запрет вводить, то, наверное, не на все произведения, а созданные после какого-то периода. Например, после 24 февраля 2022 года, даты начала специальной военной операции. Такая точка отсечения, — пояснил Дмитрий Аграновский.

Свою позицию эксперт объяснил тем, что именно с началом СВО общество, по сути, разделилось на патриотов, любящих свою страну, и других.

— До СВО термин «иноагент», в общем, носил весьма мирный характер и, в общем, почти ничего не значил, и даже мало как ограничивал людей в их деятельности — как общественной, так и коммерческой. Постепенно этот статус ужесточался, и ужесточался не потому, что мы такие жестокие, а потому, что это вынужденная мера, потому, что война против нас усиливается, становится более разнообразной, гибридной, — добавил адвокат.

Авторы Альмир Хабибуллин