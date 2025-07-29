Почти на 80 млн рублей оштрафовали Zoom в России

Американскую компанию Zoom признали виновной в нарушении российского законодательства об интернете — мировым судом Таганского района ей назначен многомиллионный штраф. Об этом сообщили суды общей юрисдикции столицы.

«Зум Комьюникейшнс Инк. (Zoom Communication, Inc — прим. Life.ru) привлечён к административной ответственности в столичном суде по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщили в суде, дело рассматривалось мировым судьёй судебного участка № 422 Таганского района Москвы. Компания признана виновной по части 3 статьи 13.49 КоАП РФ. По решению суда, Zoom назначен штраф в размере 79 609 733 рублей.