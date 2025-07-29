Гладков: Дрон ВСУ атаковал семью в Белгородской области

Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны украинских вооружённых сил. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в Шебекинском округе беспилотник атаковал грузовой автомобиль в селе Нежеголь. Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести — у одного зафиксирована травматическая ампутация руки, двое других пострадали от минно-взрывных травм и осколочных ранений. Всех пострадавших оперативно доставили в районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Транспортное средство получило значительные повреждения.

В селе Белянка во время сельскохозяйственных работ сдетонировало взрывное устройство, повредившее комбайн и грузовик. В посёлке Уразово зафиксировано пять атак дронов, в результате которых повреждены жилые дома, коммерческие объекты и несколько автомобилей.

Особенно сильно пострадали сёла Борки и Двулучное, где беспилотники повредили жилые дома, хозяйственные постройки и технику. В Краснояружском и Борисовском районах также зафиксированы разрушения частных домовладений от ударов дронов.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке на автомобиль пострадали двое местных жителей — супружеская пара с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами. В селе Ржевка ранение получил ещё один мужчина, которого госпитализировали с повреждением предплечья.

По словам губернатора, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Материальный ущерб от атак продолжает подсчитываться, но уже сейчас ясно, что повреждены десятки жилых домов, хозяйственных построек и единиц техники.