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29 июля, 18:58

Гладков: Дрон ВСУ атаковал семью в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны украинских вооружённых сил. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в Шебекинском округе беспилотник атаковал грузовой автомобиль в селе Нежеголь. Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести — у одного зафиксирована травматическая ампутация руки, двое других пострадали от минно-взрывных травм и осколочных ранений. Всех пострадавших оперативно доставили в районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Транспортное средство получило значительные повреждения.

В селе Белянка во время сельскохозяйственных работ сдетонировало взрывное устройство, повредившее комбайн и грузовик. В посёлке Уразово зафиксировано пять атак дронов, в результате которых повреждены жилые дома, коммерческие объекты и несколько автомобилей.

Особенно сильно пострадали сёла Борки и Двулучное, где беспилотники повредили жилые дома, хозяйственные постройки и технику. В Краснояружском и Борисовском районах также зафиксированы разрушения частных домовладений от ударов дронов.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке на автомобиль пострадали двое местных жителей — супружеская пара с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами. В селе Ржевка ранение получил ещё один мужчина, которого госпитализировали с повреждением предплечья.

По словам губернатора, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Материальный ущерб от атак продолжает подсчитываться, но уже сейчас ясно, что повреждены десятки жилых домов, хозяйственных построек и единиц техники.

В Белгородской области украинский дрон поразил служебный автомобиль с главой села
В Белгородской области украинский дрон поразил служебный автомобиль с главой села

Ранее женщина пострадала в Шебекино при атаке дрона ВСУ по автомобилю. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья её оперативно доставили в центральную районную больницу.

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Никита Никонов
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