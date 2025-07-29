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Регион
29 июля, 14:31

В Белгородской области украинский дрон поразил служебный автомобиль с главой села

Гладков: Глава Борчанской администрации Рябикина пострадала при атаке дрона ВСУ

Татьяна Рябикина. Обложка © Администрация Валуйского муниципального округа

Татьяна Рябикина. Обложка © Администрация Валуйского муниципального округа

Глава Борчанской территориальной администрации Татьяна Рябикина и её водитель пострадали при атаке беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

«В селе Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль. Пострадали глава территориальной администрации Рябикина Татьяна Владимировна и водитель», — написал глава региона

Уточняется, что глава администрации получила осколочное ранение плеча, а водитель — баротравму. Обоих пострадавших экстренно доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Служебный автомобиль получил значительные повреждения в результате атаки.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Мужчина пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области
Мужчина пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области

Ранее в Шебекинском округе при атаке дрона на автомобиль пострадали двое, один человек погиб на месте. Супруга погибшего, получившая баротравму, закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения спины и рук, была госпитализирована в городскую больницу № 2 Белгорода.

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Алиса Хуссаин
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