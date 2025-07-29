В Белгородской области украинский дрон поразил служебный автомобиль с главой села

Глава Борчанской территориальной администрации Татьяна Рябикина и её водитель пострадали при атаке беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

«В селе Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль. Пострадали глава территориальной администрации Рябикина Татьяна Владимировна и водитель», — написал глава региона

Уточняется, что глава администрации получила осколочное ранение плеча, а водитель — баротравму. Обоих пострадавших экстренно доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Служебный автомобиль получил значительные повреждения в результате атаки.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.