Мужчина пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области

В Белгородской области в селе Ясные Зори украинский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара ранения получил один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори Белгородского района в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — указал Гладков Telegram-канале.

У потерпевшего возникли минно-взрывная травма и множественные осколочные повреждения головы и грудной клетки. Это уже второй случай такого рода за день.