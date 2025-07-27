Мужчина пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области
Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
В Белгородской области в селе Ясные Зори украинский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара ранения получил один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В селе Ясные Зори Белгородского района в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — указал Гладков Telegram-канале.
У потерпевшего возникли минно-взрывная травма и множественные осколочные повреждения головы и грудной клетки. Это уже второй случай такого рода за день.
Ранее при атаке дрона на автомобиль в Шебекинском округе пострадали двое людей. Один из них погиб на месте. Супругу погибшего с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.