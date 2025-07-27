Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 18:55

Мужчина пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В Белгородской области в селе Ясные Зори украинский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара ранения получил один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори Белгородского района в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода», указал Гладков Telegram-канале.

У потерпевшего возникли минно-взрывная травма и множественные осколочные повреждения головы и грудной клетки. Это уже второй случай такого рода за день.

Мишень – люди: Российские военные перехватили видео с дрона ВСУ, заснявшего кровавую атаку
Мишень – люди: Российские военные перехватили видео с дрона ВСУ, заснявшего кровавую атаку

Ранее при атаке дрона на автомобиль в Шебекинском округе пострадали двое людей. Один из них погиб на месте. Супругу погибшего с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar