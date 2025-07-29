В Небраске взорвался завод по производству топливных гранул

В промышленной зоне американского города Фремонт (штат Небраска) прогремел взрыв на заводе Horizon Biofuels, который выпускал топливные гранулы из древесных отходов. Детонация разрушила часть производственного корпуса. Об этом сообщает телеканал KMTV.

Момент взрыва. Видео © X / AZ Intel

Инцидент произошёл незадолго до полудня. Один из работников соседнего предприятия сообщил, что услышал громкий хлопок и сразу же набрал 911. Жители, находившиеся на расстоянии около полутора километров, рассказали, что ударная волна ощутимо тряхнула их дома.

Патруль Небраски перекрыл обширный периметр вокруг завода. В момент взрыва в цехах находились сотрудники. Информация о возможных пострадавших или погибших в настоящее время уточняется.