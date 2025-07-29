Взрыв прогремел в волгоградской ИК №9, есть пострадавшие

В исправительной колонии №9 города Волгоград произошел взрыв газового баллона. Инцидент случился во время ремонтных работ, пишет SHOT.

Пострадало минимум четыре человека, все пострадавшие — осуждённые. Все они доставлены в больницу с разными степенями ожогов.