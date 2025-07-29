Взрыв газа в Саратове
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Регион
29 июля, 07:52

Взрыв прогремел в волгоградской ИК №9, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в волгоградской колонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Piepgras

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Piepgras

В исправительной колонии №9 города Волгоград произошел взрыв газового баллона. Инцидент случился во время ремонтных работ, пишет SHOT.

Пострадало минимум четыре человека, все пострадавшие — осуждённые. Все они доставлены в больницу с разными степенями ожогов.

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А утром 25 июля в многоквартирном доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого погибли семь человек, в том числе ребёнок. В связи с этой трагедией было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Следственные органы допросили более ста свидетелей. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей.

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Оксана Попова
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