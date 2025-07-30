Трамп обвинил Эпштейна в краже молодых сотрудниц своего гольф-клуба
Трамп: Эпштейн похищал девушек из спа-салона моего клуба Мар-а-Лаго
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek
Президент США Дональд Трамп заявил, что финансист Джеффри Эпштейн похищал молодых женщин из спа-салона гольф-клуба Мар-а-Лаго. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова американского лидера во время беседы с журналистами на борту его самолёта.
По словам Трампа, среди похищенных могла быть Вирджиния Джуффре — одна из ключевых обвинителей Эпштейна, которая покончила жизнь самоубийством в апреле 2020 года. При этом президент подчеркнул, что сама Джуффре никогда не выдвигала претензий ни к нему, ни к его клубу.
«Когда я узнал, что он забирает наших людей, я сказал ему: «Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших сотрудников, будь то спа-салон или что-то другое», — рассказал Трамп.
После повторного инцидента Эпштейну запретили появляться в клубе. Американский лидер отметил, что изначально не знал о пропаже сотрудниц, но позже получил жалобы на действия финансиста.
Напомним, что Эпштейна в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Следствие пришло к выводу, что с 2002 по 2005 годы он вступал в отношения с девочками младше 14 лет. По информации, опубликованной ранее в одном из изданий, в 1996 году Трамп преподнёс Эпштейну рисунок обнажённой женщины. После этого президент США обвинил владельца упомянутого издания в клевете, подав в суд иск с требованием выплаты компенсации в размере 10 миллиардов долларов.