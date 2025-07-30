Трамп обвинил Эпштейна в краже молодых сотрудниц своего гольф-клуба

Президент США Дональд Трамп заявил, что финансист Джеффри Эпштейн похищал молодых женщин из спа-салона гольф-клуба Мар-а-Лаго. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова американского лидера во время беседы с журналистами на борту его самолёта.

По словам Трампа, среди похищенных могла быть Вирджиния Джуффре — одна из ключевых обвинителей Эпштейна, которая покончила жизнь самоубийством в апреле 2020 года. При этом президент подчеркнул, что сама Джуффре никогда не выдвигала претензий ни к нему, ни к его клубу.

«Когда я узнал, что он забирает наших людей, я сказал ему: «Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших сотрудников, будь то спа-салон или что-то другое», — рассказал Трамп.