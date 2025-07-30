У актёра Юрия Назарова выявили проблемы с сердцем после смерти супруги
88-летнему Юрию Назарову врачи запретили волноваться из-за проблем с сердцем
Юрий Назаров. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников
У известного советского и российского актёра Юрия Назарова обнаружили серьёзные проблемы с сердцем и давлением. Медики настоятельно посоветовали 88-летнему артисту не подвергаться стрессу и избегать любых волнений, сообщает телеграм-канал Mash.
По словам специалистов, при таком состоянии любые эмоциональные перегрузки могут негативно сказаться на здоровье актёра.
Юрий Назаров известен широкой публике по знаковым ролям в таких картинах, как «Андрей Рублёв», «Зеркало», «В трудный час», «Последние залпы», «Земля Санникова». Всего в фильмографии народного артиста более 300 работ.
В начале года народный артист столкнулся с серьёзным эмоциональным потрясением — смертью супруги Татьяны. Вместе они прожили более шести десятилетий. Почти полгода актёр скрывался от публики и впервые был замечен на светском мероприятии только в июне.