У актёра Юрия Назарова выявили проблемы с сердцем после смерти супруги

У известного советского и российского актёра Юрия Назарова обнаружили серьёзные проблемы с сердцем и давлением. Медики настоятельно посоветовали 88-летнему артисту не подвергаться стрессу и избегать любых волнений, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам специалистов, при таком состоянии любые эмоциональные перегрузки могут негативно сказаться на здоровье актёра.

Юрий Назаров известен широкой публике по знаковым ролям в таких картинах, как «Андрей Рублёв», «Зеркало», «В трудный час», «Последние залпы», «Земля Санникова». Всего в фильмографии народного артиста более 300 работ.