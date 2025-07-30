Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 07:19

У актёра Юрия Назарова выявили проблемы с сердцем после смерти супруги

88-летнему Юрию Назарову врачи запретили волноваться из-за проблем с сердцем

Юрий Назаров. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников

Юрий Назаров. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников

У известного советского и российского актёра Юрия Назарова обнаружили серьёзные проблемы с сердцем и давлением. Медики настоятельно посоветовали 88-летнему артисту не подвергаться стрессу и избегать любых волнений, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам специалистов, при таком состоянии любые эмоциональные перегрузки могут негативно сказаться на здоровье актёра.

Юрий Назаров известен широкой публике по знаковым ролям в таких картинах, как «Андрей Рублёв», «Зеркало», «В трудный час», «Последние залпы», «Земля Санникова». Всего в фильмографии народного артиста более 300 работ.

На те же грабли: Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем
На те же грабли: Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем

В начале года народный артист столкнулся с серьёзным эмоциональным потрясением — смертью супруги Татьяны. Вместе они прожили более шести десятилетий. Почти полгода актёр скрывался от публики и впервые был замечен на светском мероприятии только в июне.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar