В Армении признали виновным водителя кортежа Пашиняна, сбившего беременную

В Армении вынесен приговор водителю из кортежа премьер-министра Никола Пашиняна Араму Навасардяну. Он признан виновным в гибели беременной женщины в результате ДТП, произошедшего в 2022 году. Об этом заявил судья Карен Вархоян.

«Признать Арама Навасардяна виновным по статьям «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «оставление места ДТП», — заявил судья, оглашая вердикт, передаёт РИА «Новости».

Максимальный срок по этим статьям — до пяти лет тюремного заключения. Окончательная мера наказания для подсудимого будет определена позже. В данный момент Навасардян находится под подпиской о невыезде.