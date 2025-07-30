В Армении признали виновным водителя кортежа Пашиняна, сбившего беременную
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В Армении вынесен приговор водителю из кортежа премьер-министра Никола Пашиняна Араму Навасардяну. Он признан виновным в гибели беременной женщины в результате ДТП, произошедшего в 2022 году. Об этом заявил судья Карен Вархоян.
«Признать Арама Навасардяна виновным по статьям «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «оставление места ДТП», — заявил судья, оглашая вердикт, передаёт РИА «Новости».
Максимальный срок по этим статьям — до пяти лет тюремного заключения. Окончательная мера наказания для подсудимого будет определена позже. В данный момент Навасардян находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в конце апреля 2022 года на ереванском перекрестке улиц Лео и Пароняна полицейская машина сбила беременную женщину и уехала, не предоставив пострадавшей медицинскую помощь. Впоследствии стало известно, что данный автомобиль двигался в составе кортежа премьер-министра Пашиняна. Его проинформировали о случившемся лишь спустя некоторое время. Водителя авто задержали.