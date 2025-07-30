Чудо-женщина из Химок сама задержала воришку-мигранта, вырвавшего у неё смартфон

В Химках 25-летняя девушка не растерялась и догнала злоумышленника, который выхватил у неё из рук дорогостоящий смартфон. Подозреваемый был позже задержан полицией.

В Химках девушка остановила грабителя и вернула свой смартфон. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

«Оперативно прибывшими сотрудниками полиции правонарушитель был задержан недалеко от места преступления и доставлен в территориальное подразделение», – отметили в пресс-службе.

Инцидент произошёл на автобусной остановке в городском округе Химки. 38-летний приезжий из одной из республик ближнего зарубежья вырвал у девушки телефон и попытался скрыться. Однако потерпевшая проявила решительность — она погналась за грабителем и сумела вернуть своё имущество. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабёж». Суд уже принял решение о заключении фигуранта под стражу.