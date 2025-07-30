Чудо-женщина из Химок сама задержала воришку-мигранта, вырвавшего у неё смартфон
В Химках девушка остановила грабителя и вернула свой смартфон
В Химках девушка остановила грабителя и вернула свой смартфон. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
В Химках 25-летняя девушка не растерялась и догнала злоумышленника, который выхватил у неё из рук дорогостоящий смартфон. Подозреваемый был позже задержан полицией.
В Химках девушка остановила грабителя и вернула свой смартфон. Видео © Telegram / Подмосковная полиция
«Оперативно прибывшими сотрудниками полиции правонарушитель был задержан недалеко от места преступления и доставлен в территориальное подразделение», – отметили в пресс-службе.
Инцидент произошёл на автобусной остановке в городском округе Химки. 38-летний приезжий из одной из республик ближнего зарубежья вырвал у девушки телефон и попытался скрыться. Однако потерпевшая проявила решительность — она погналась за грабителем и сумела вернуть своё имущество. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабёж». Суд уже принял решение о заключении фигуранта под стражу.
Ранее в центре Санкт-Петербурга турист из Астрахани стал жертвой грабителей. Инцидент произошёл на набережной Фонтанки — мужчину ударили по лицу и отобрали iPhone с личными вещами. Нападавшие скрылись, но один из них — 29-летний гражданин Белоруссии — вернулся на место, чтобы привести потерпевшего в чувство. Однако раскаяние не спасло: обоих злоумышленников вскоре задержали на улице Рубинштейна.