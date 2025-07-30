Хегсет может оставить пост главы Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет может уйти в отставку, чтобы баллотироваться на пост губернатора Теннесси в 2026 году. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на два источника, близких к главе Пентагона.

«Министр обороны Пит Хегсет в частном порядке обсудил идею баллотироваться на политическую должность в следующем году в Теннесси», — говорится в материале издания.

Хотя окончательного решения пока нет, вопрос активно обсуждается в его окружении. В случае выдвижения своей кандидатуры, он будет обязан покинуть руководство оборонным ведомством, подчеркнули авторы статьи.

Комментируя ситуацию пресс-секретарь оборонного ведомства Шон Парнелл опроверг сообщения телеканала. Он выдвинул альтернативные объяснения, указав, что источники либо являются фейковыми, либо журналисты стали жертвами мистификации. Парнелл добавил, что приоритетом министра обороны остаётся исключительно выполнение его обязанностей в рамках президентства Дональда Трампа.