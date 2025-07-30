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30 июля, 09:53

Олег Рой создаст комикс про разведчика Зорге

Олег Рой готовит книгу и мюзикл о разведчике Рихарде Зорге

Рихард Зорге. Обложка © Wikipedia

Рихард Зорге. Обложка © Wikipedia

Известный российский писатель Олег Рой работает над масштабным проектом, посвящённым жизни советского разведчика Рихарда Зорге. В октябре этого года планируется выпуск романа, приуроченного к 130-летию со дня рождения героя. Рой рассказал, что произведение будет представлять собой графическую новеллу объёмом в 150 стилизованных артов.

«Сюжет передаётся не только через текст, но и через рисунок. Это очень популярный формат на сегодняшний день и доступен для молодёжи. Кроме того, книга будет содержать документальные вставки из официальных источников», цитирует писателя ТАСС.

Параллельно с книгой писатель совместно с театральной компанией Master Entertainment работает над мюзиклом «Зорге». Уже создана песня «Вальс нелегала» и первая ария в исполнении Дмитрия Венгерова. Олег Рой подчеркнул важность проекта как дань памяти великому разведчику и стремление сохранить историческую память для будущих поколений.

Рихард Зорге вёл разведывательную работы в Японии в 1930-х годах. Под прикрытием журналиста он собирал критически важную информацию для СССР, включая планы Японии относительно войны с СССР и точную дату нападения Японии на Перл-Харбор. Зорге был раскрыт японской контрразведкой. 7 ноября 1944 года он был казнён в Токио.

Писатель Рой назвал Пушкина «оружием» в борьбе за культурную независимость
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Олег Рой написал свыше 60 романов для взрослых и более 250 книг для детей и подростков, его суммарный тираж составляет более 11 млн экземпляров. Некоторые произведения были номинированы на престижные литературные премии, а также экранизированы как в России, так и за рубежом.

В 2022 году Олег Рой поддержал начало СВО. Недавно его внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». На ресурсе указано, что причиной стали обвинения в «публичной поддержке российской агрессии» и «посягательстве на территориальную целостность Украины».

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Полина Никифорова
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