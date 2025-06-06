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Регион
6 июня, 14:52

Писатель Рой назвал Пушкина «оружием» в борьбе за культурную независимость

Писатель Рой: Пушкин является мощным оружием в отстаивании национальной культуры

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Российский писатель Олег Рой считает, что Александр Сергеевич Пушкин является мощным инструментом в отстаивании русской культуры и самобытности. По его мнению, творчество великого поэта играет роль «оружия» в сохранении и укреплении идентичности нашей страны.

«Когда мы ищем скрепы русского народа, то одна из самых богатейших, самых сильнейших наших скрепов, это, конечно, творчество и образ Пушкина», — приводит «Постньюс» слова Роя.

Писатель подчеркнул, что образ Пушкина в современном мире стал ареной идеологических столкновений. Он отметил, что из-за своей глубокой связи с русской культурой, Пушкин подвергается нападкам: его памятники разрушают, а книги уничтожают. По мнению Роя, фигура поэта используется как инструмент в культурной и идеологической борьбе.

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Напомним, что 6 июня в России отмечают День русского языка — в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это не просто памятная дата, а символ культурного единства. Накануне президент России Владимир Путин поздравил всех с предстоящим праздником.

Наталья Демьянова
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