Российский писатель Олег Рой считает, что Александр Сергеевич Пушкин является мощным инструментом в отстаивании русской культуры и самобытности. По его мнению, творчество великого поэта играет роль «оружия» в сохранении и укреплении идентичности нашей страны.

«Когда мы ищем скрепы русского народа, то одна из самых богатейших, самых сильнейших наших скрепов, это, конечно, творчество и образ Пушкина», — приводит «Постньюс» слова Роя.

Писатель подчеркнул, что образ Пушкина в современном мире стал ареной идеологических столкновений. Он отметил, что из-за своей глубокой связи с русской культурой, Пушкин подвергается нападкам: его памятники разрушают, а книги уничтожают. По мнению Роя, фигура поэта используется как инструмент в культурной и идеологической борьбе.