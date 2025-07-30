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Регион
30 июля, 10:11

ЕС предрекли скорое превращение в колонию США из-за «евроромантиков»

Медведчук: США сделали из Европы колонию через украинский конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Panya_Anakotmankong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Panya_Anakotmankong

Экономическая сделка между США и Евросоюзом фактически превращает европейский регион в экономическую колонию Вашингтона, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его мнению, Штаты заставили европейские страны поссориться с Россией, отказаться от выгодной торговли и после этого наказали тарифами, энергетической зависимостью и увеличением военных расходов.

«Ловушка для Европы захлопнулась, Трамп поставил ЕС в позицию экономической колонии, а для ослабления продал Брюсселю войну с Россией. Теперь «Большим Израилем» становится не Украина, как об этом говорил Зеленский, а вся Европа, но США не только не будут её финансировать, а, наоборот, заставят платить за поставки оружия и энергоресурсов», — заявил Медведчук.

Эксперт проводит параллель с украинским сценарием, когда «евроромантики», приходившие к власти после «майданов», последовательно ухудшали отношения с Россией. Результатом стало превращение Украины в беднейшую страну Европы и втягивание в военный конфликт. Медведчук предупредил, если европейское руководство продолжит текущую политику, их ждёт аналогичный сценарий экономического и политического упадка.

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Напомним, что 27 июля Трамп и ЕС заключили торговую сделку. Европейские страны сделают свои рынки открытыми для торговли с США и поставят нулевые тарифы. Кроме того, ЕС дал согласие на закупку энергоресурсов на 750 миллиардов долларов и инвестиции в американскую экономику на 600 миллиардов.

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Полина Никифорова
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