Экономическая сделка между США и Евросоюзом фактически превращает европейский регион в экономическую колонию Вашингтона, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его мнению, Штаты заставили европейские страны поссориться с Россией, отказаться от выгодной торговли и после этого наказали тарифами, энергетической зависимостью и увеличением военных расходов.

«Ловушка для Европы захлопнулась, Трамп поставил ЕС в позицию экономической колонии, а для ослабления продал Брюсселю войну с Россией. Теперь «Большим Израилем» становится не Украина, как об этом говорил Зеленский, а вся Европа, но США не только не будут её финансировать, а, наоборот, заставят платить за поставки оружия и энергоресурсов», — заявил Медведчук.

Эксперт проводит параллель с украинским сценарием, когда «евроромантики», приходившие к власти после «майданов», последовательно ухудшали отношения с Россией. Результатом стало превращение Украины в беднейшую страну Европы и втягивание в военный конфликт. Медведчук предупредил, если европейское руководство продолжит текущую политику, их ждёт аналогичный сценарий экономического и политического упадка.