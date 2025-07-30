Роскомнадзор заблокировал сервис по замеру скорости интернета Speedtest

Работа сервиса Speedtest ограничена из-за выявленных угроз информационной безопасности. Роскомнадзор призывает пользователей отдавать предпочтение отечественным и более надёжным платформам.

«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети Интернет», — говорится в сообщении ведомства.

Speedtest представляет собой платформу, которая позволяет измерить скорость Интернета. Сервис был основан в 2006 году компанией Ookla — подразделением американской компании Ziff Davis.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал Wattpad — ресурс для авторов и читателей. Причиной стали нарушения российского законодательства, включая пропаганду ЛГБТ* и неустранение запрещённого контента администрацией.