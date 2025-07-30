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30 июля, 10:43

Роскомнадзор заблокировал сервис по замеру скорости интернета Speedtest

РКН: Работа сервиса Speedtest ограничена в России из-за угроз безопасности

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Работа сервиса Speedtest ограничена из-за выявленных угроз информационной безопасности. Роскомнадзор призывает пользователей отдавать предпочтение отечественным и более надёжным платформам.

«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети Интернет», — говорится в сообщении ведомства.

Speedtest представляет собой платформу, которая позволяет измерить скорость Интернета. Сервис был основан в 2006 году компанией Ookla — подразделением американской компании Ziff Davis.

Роскомнадзор прокомментировал слухи о возможной блокировке WhatsApp
Роскомнадзор прокомментировал слухи о возможной блокировке WhatsApp

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал Wattpad — ресурс для авторов и читателей. Причиной стали нарушения российского законодательства, включая пропаганду ЛГБТ* и неустранение запрещённого контента администрацией.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Ольга Сливченко
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