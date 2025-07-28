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Регион
28 июля, 10:36

Роскомнадзор прокомментировал слухи о возможной блокировке WhatsApp

РКН призвал доверять официальным источникам информации о WhatsApp и VPN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PixieMe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PixieMe

На фоне слухов о возможной блокировке мессенджера WhatsApp и VPN-сервисов Роскомнадзор призвал население полагаться лишь на официальные источники информации.

Ведомство отметило, что любые решения о введении ограничений принимаются в соответствии с законом, о чём своевременно сообщают россиянам.

«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации», — напомнили в РКН.

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Напомним, ранее журналистка Анастасия Кашеварова сообщила о возможной блокировке мессенджера WhatsApp и VPN-сервисов в России, начиная с 1 августа. Она утверждает, что переписки и звонки в этом мессенджере не защищены от прослушивания, и что противник якобы использует его для получения информации о передвижениях российских журналистов и военных в зоне специальной военной операции. Депутат Госдумы Сергей Боярский опроверг информацию о возможной блокировке WhatsApp и VPN-сервисов с 1 августа, назвав её «очередным нелепым вбросом».

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Анастасия Никонорова
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