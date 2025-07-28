Роскомнадзор прокомментировал слухи о возможной блокировке WhatsApp

«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации», — напомнили в РКН.

Напомним, ранее журналистка Анастасия Кашеварова сообщила о возможной блокировке мессенджера WhatsApp и VPN-сервисов в России, начиная с 1 августа. Она утверждает, что переписки и звонки в этом мессенджере не защищены от прослушивания, и что противник якобы использует его для получения информации о передвижениях российских журналистов и военных в зоне специальной военной операции. Депутат Госдумы Сергей Боярский опроверг информацию о возможной блокировке WhatsApp и VPN-сервисов с 1 августа, назвав её «очередным нелепым вбросом».