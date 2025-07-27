Журналистка Кашеварова утверждает, что WhatsApp заблокируют в России с 1 августа
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Журналистка Анастасия Кашеварова утверждает, что WhatsApp и VPN могут оказаться под блокировкой в России уже с 1 августа. Такое заявление она распространила в своём телеграм-канале.
По её словам, якобы мессенджер используют мошенники, вербовщики и Вооружённые силы Украины, а все переписки и звонки в нём доступны для прослушки. Кашеварова утверждает, что через WhatsApp противник получал данные о перемещениях российских журналистов и военных в зоне СВО, а также что с его помощью организуются схемы по хищению денег у граждан.
Журналистка также заявила, что сервис якобы полностью контролируется украинской стороной.
«Именно в WhatsApp все эти родительские чаты. Письма «счастья». Заблокировать в первую очередь — это обитель зла», — написала журналистка.
Напомним, России на правительственном уровне рассматривают перспективы дальнейшего использования WhatsApp. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предположил, что мессенджер Meta* может попасть под ограничения. В то же время председатель комитета Сергей Боярский отметил, что приложение, скорее всего, внесут в перечень иностранного программного обеспечения, чьё использование будет регулироваться. При этом в Госдуме подчеркнули, что говорить о конкретных сроках возможной блокировки WhatsApp пока рано, так как окончательное решение ещё не принято.
* Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.