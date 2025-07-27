«Вброс выходного дня»: Глава IT-комитета ГД опроверг блокировку WhatsApp с 1 августа

Депутат Госдумы Сергей Боярский назвал ложными сообщения о возможной блокировке WhatsApp и VPN-сервисов с 1 августа. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что подобная информация — «очередной нелепый вброс», и отказался комментировать слухи.

«Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — сказал он.

В Роскомнадзоре и Минцифры пока не комментировали ситуацию. В ведомствах неоднократно заявляли, что полная блокировка WhatsApp технически сложна и может вызвать недовольство граждан.