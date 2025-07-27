Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 18:03

«Вброс выходного дня»: Глава IT-комитета ГД опроверг блокировку WhatsApp с 1 августа

Депутат Боярский: В Госдуме опровергли слухи о блокировке WhatsApp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Депутат Госдумы Сергей Боярский назвал ложными сообщения о возможной блокировке WhatsApp и VPN-сервисов с 1 августа. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что подобная информация — «очередной нелепый вброс», и отказался комментировать слухи.

«Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — сказал он.

WhatsApp скоро заблокируют? Вот 4 мессенджера, которые его заменят
WhatsApp скоро заблокируют? Вот 4 мессенджера, которые его заменят

В Роскомнадзоре и Минцифры пока не комментировали ситуацию. В ведомствах неоднократно заявляли, что полная блокировка WhatsApp технически сложна и может вызвать недовольство граждан.

Напомним, журналистка Анастасия Кашеварова сообщила о вероятной блокировке мессенджера WhatsApp и VPN-сервисов на территории России уже с 1 августа. Она утверждает, что переписки и звонки в мессенджере не защищены от прослушки, а противник якобы получал через него информацию о передвижениях российских журналистов и военных в зоне СВО. Кроме того, журналистка заявила, что сервис находится под полным контролем украинской стороны и используется для организации схем по хищению денег у населения.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Госдума
  • whatsapp
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar