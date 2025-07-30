Санкции с оговорками: Эксперт вскрыл «лазейки» ЕС в ограничениях против России

Евросоюз продолжает ужесточать санкции против России, но параллельно вводит исключения, чтобы минимизировать ущерб для собственной экономики. Такую точку зрения высказал политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с «Царьградом».

Разрешение на транзит казахстанского угля через российские порты, несмотря на действующие ограничения, демонстрирует двойственность позиции Брюсселя. Как пояснил эксперт, подобные решения позволяют ЕС сохранять видимость жёсткого курса, одновременно избегая критических последствий для энергетического сектора.

После полного отказа от российского угля в 2022 году европейские страны столкнулись с дефицитом и ростом цен. Альтернативные поставки из Австралии, Колумбии и ЮАР не смогли полностью компенсировать потери, что вынудило ЕС искать обходные пути, отметил эксперт.

«Санкционная политика всё чаще превращается в инструмент тонкой настройки: не всё, что выглядит как лазейка, есть недосмотр. Иногда это умышленно оставленная форточка, чтобы не задохнуться от собственной жёсткости», — подчеркнул Матюшенков.

По его словам, Брюссель осознаёт риски для экономики, поэтому создаёт гибкие механизмы, позволяющие при необходимости смягчать ограничения. Особенно актуальной эта стратегия стала летом 2025 года на фоне аномальной жары и скачков цен на энергорынках.