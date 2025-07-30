Песков: Экономика России выработала определённый иммунитет к санкциям

Россия выработала иммунитет к западным санкциям, экономика страны успешно работает в условиях ограничений. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы достаточно долго живём под огромным количеством санкций, наша экономика функционирует. Конечно, определённый иммунитет у нас уже выработан на этот счет», — заявил представитель Кремля.