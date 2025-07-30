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30 июля, 11:13

Песков: Экономика России выработала определённый иммунитет к санкциям

Россия выработала иммунитет к западным санкциям, экономика страны успешно работает в условиях ограничений. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы достаточно долго живём под огромным количеством санкций, наша экономика функционирует. Конечно, определённый иммунитет у нас уже выработан на этот счет», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва фиксирует заявления президента США Дональда Трампа, в том числе об угрозе ввести санкции.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что сокращает срок на достижение мирного соглашения по Украине с 50 до 10 дней. Американский лидер уточнил, что отсчёт десятидневного срока начинается с 29 июля. Глава Белого дома считает, что ждать больше «нет смысла». При этом он не уверен, что санкции сработают.

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Александр Юнашев
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