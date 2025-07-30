В РКН назвали причину блокировки Speedtest
Роскомнадзор: Speedtest может собирать данные для атак на российские сети
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Компания Ookla с помощью своего сервиса Speedtest собирает данные, которые могут быть использованы иностранными службами для проведения атак на российские сети. Так в пресс-службе Роскомнадзора объяснили блокировку системы.
«Американская компания собирает данные об устройстве российской сети связи, её схеме, мощности узлов, работоспособности, в том числе в части географии и времени доступности региональных сегментов сети», — передаёт слова РИА «Новости».
Полученная информация может быть использована против России. Например, для планирования и проведения атак на сети связи РФ, а также, чтобы оценивать эффективность нарушения работы систем предприятий и организаций. Для устранения угрозы работа веб-сервиса была ограничена.
Напомним, что недавно стало известно о блокировке сервиса Speedtest из-за выявленных угроз информационной безопасности. Вместе с тем Роскомнадзор призывает пользователей отдавать предпочтение отечественным и более надёжным платформам.