В РКН назвали причину блокировки Speedtest

Компания Ookla с помощью своего сервиса Speedtest собирает данные, которые могут быть использованы иностранными службами для проведения атак на российские сети. Так в пресс-службе Роскомнадзора объяснили блокировку системы.

«Американская компания собирает данные об устройстве российской сети связи, её схеме, мощности узлов, работоспособности, в том числе в части географии и времени доступности региональных сегментов сети», — передаёт слова РИА «Новости».

Полученная информация может быть использована против России. Например, для планирования и проведения атак на сети связи РФ, а также, чтобы оценивать эффективность нарушения работы систем предприятий и организаций. Для устранения угрозы работа веб-сервиса была ограничена.