Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 12:41

В РКН назвали причину блокировки Speedtest

Роскомнадзор: Speedtest может собирать данные для атак на российские сети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /chainarong06

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /chainarong06

Компания Ookla с помощью своего сервиса Speedtest собирает данные, которые могут быть использованы иностранными службами для проведения атак на российские сети. Так в пресс-службе Роскомнадзора объяснили блокировку системы.

«Американская компания собирает данные об устройстве российской сети связи, её схеме, мощности узлов, работоспособности, в том числе в части географии и времени доступности региональных сегментов сети», — передаёт слова РИА «Новости».

Полученная информация может быть использована против России. Например, для планирования и проведения атак на сети связи РФ, а также, чтобы оценивать эффективность нарушения работы систем предприятий и организаций. Для устранения угрозы работа веб-сервиса была ограничена.

РКН ограничил доступ к известной онлайн-платформе из-за пропаганды ЛГБТ*
РКН ограничил доступ к известной онлайн-платформе из-за пропаганды ЛГБТ*

Напомним, что недавно стало известно о блокировке сервиса Speedtest из-за выявленных угроз информационной безопасности. Вместе с тем Роскомнадзор призывает пользователей отдавать предпочтение отечественным и более надёжным платформам.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar