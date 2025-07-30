Первая австралийская ракета Eris разбилась через 14 секунд после старта
Ракета Eris. Обложка © Х / GilmourSpace
Австралийская ракета Eris потерпела крушение после 14 секунд полёта. Об этом сообщила компания-разработчик Gilmour Space Technologies.
«Сегодня Eris стала первой сделанной в Австралии орбитальной ракетой, запущенной с территории Австралии — 14 секунд полёта, 23 секунды работы двигателя», — заявили в компании в сообщении на платформе X.
Ракета упала практически сразу после взлёта. Видео © Х / GilmourSpace
Пуск состоялся 30 июля с космодрома Боуен в Квинсленде. На борту находилась лишь банка национальной пасты Vegemite в качестве символического груза. Несмотря на крушение, разработчики назвали испытание успешным, так как ракете удалось оторваться от стартовой площадки.
Gilmour Space Technologies, основанная в 2015 году, неоднократно переносила первый запуск из-за проблем с регуляторными разрешениями. 23-метровая ракета Eris с гибридным двигателем способна выводить до 300 кг полезной нагрузки. В июле компания получила государственную поддержку в размере 3,3 млн долларов, что должно ускорить подготовку второго испытательного пуска.
Как сообщалось ранее, российская ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный, выполнив миссию по выводу на орбиту двух гелиогеофизических аппаратов «Ионосфера-М» (№ 3 и № 4), а также восемнадцати дополнительных спутников. Отделение головной части, включающей разгонный блок «Фрегат», от третьей ступени ракеты произошло спустя примерно 9,5 минут после начала полёта.