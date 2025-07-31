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Регион

С 1 августа вводится новый запрет. Как изменятся цены на бензин и дизель в конце лета

С 1 августа вступают в силу новые ограничения на топливном рынке. Экономисты считают, что уже в ближайшие две недели цены на АЗС изменятся. Сколько будут стоить бензин и дизель в следующем месяце?

30 июля, 21:25
Экономисты сделали прогноз цен на бензин с 1 августа 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio113

Экономисты сделали прогноз цен на бензин с 1 августа 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio113

Что изменится с 1 августа на топливном рынке

С 1 августа в России вводится полный запрет на экспорт бензина сроком на месяц. Его задача — сохранить стабильную ситуацию с ценами на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных работ.

— Текущая ситуация не означает наличия системного дефицита бензина в стране. Скорее речь идёт о потенциальных рисках локального дефицита и стремлении стабилизировать розничные цены на АЗС. Запрет на экспорт — это не экстренная мера, а плановое решение, применяемое в условиях сезонного пика спроса, чтобы сбалансировать внутренний рынок, — рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

Он добавил, что, хотя тракторы и комбайны работают преимущественно на дизеле, бензин также играет важную роль. Особенно в сегменте малой и средней сельхозтехники, а также в транспортном обслуживании хозяйств. Поэтому обеспокоенность властей доступностью бензина для сельского хозяйства вполне обоснованна.

— Запрет на экспорт бензина — это мера, которая уже неоднократно применялась в прошлом, и каждый раз носила скорее краткосрочный, чем системный характер. Формальный повод для ограничения — это стремительный рост биржевых цен, который ставит под угрозу стабильность внутреннего рынка в пиковый сезон. Однако за этим решением стоит более глубокая проблема: топливный рынок уже не реагирует на рыночные сигналы так, как того требует экономическая логика. Его разбалансированность стала результатом сразу нескольких перекрывающихся факторов, отметил независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

Летом традиционно растёт потребление топлива: увеличиваются поездки, усиливается активность в аграрном секторе, что в условиях ремонтов на НПЗ сужает предложение. Параллельно сохраняется давление со стороны издержек, то есть дорожают логистика, переработка, сервис. Несмотря на действующие демпферы, многие производители и трейдеры всё активнее искали возможность сбыта за рубежом, обходя существующие барьеры, что дополнительно усилило дефицит внутри страны.

В таких условиях, по словам Руслана Пичугина, административное вмешательство в виде запрета на экспорт — это попытка экстренно сбалансировать спрос и предложение. Однако эффективность этой меры будет зависеть от целого ряда условий: насколько дисциплинированно будет выполняться запрет, как быстро удастся заместить выпавшие объёмы переработки и как поведёт себя спрос к концу лета.

— На стоимость бензина в августе также повлияет, например, уровень переработки нефти. В июле – августе часть НПЗ традиционно выходит из ремонта, что увеличивает объёмы производства. Важным нюансом является высокий спрос на топливо в период уборки урожая. Это тоже может локально влиять на ценники. Кроме того, стоит понаблюдать за динамикой цены на бензин на бирже. Если ценник приблизится к порогам демпфера, возможна корректировка субсидий, а это отразится на марже компаний, — рассказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

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Прогноз цен на бензин с 1 августа 2025 года

Алексей Иванов ожидает снижения стоимости топлива на АЗС на 0,5–1,5 рубля за литр в ближайшие две недели.

Руслан Пичугин считает, что пока можно говорить о временной стабилизации. В августе цены на АИ-92, скорее всего, останутся в диапазоне 57,5–58 рублей за литр, а на АИ-95 — в районе 64 рублей. Рост, если и будет, не превысит 0,3–0,5% в неделю — и в первую очередь затронет регионы с традиционно высоким логистическим плечом.

— Однако, как только ограничение будет снято, ситуация может начать разворачиваться в обратную сторону. В сентябре возможно возвращение роста котировок на фоне сохраняющегося дефицита переработки и потенциала нового витка экспортной активности. Дополнительным триггером может стать внешний рынок: если нефть пойдёт вверх, давление на внутренние цены усилится. Таким образом, август станет своего рода «окном стабильности», но не сигналом устойчивого разворота тренда. Без адресной и структурной реформы топливной политики рынок останется уязвим к любым сезонным и ценовым колебаниям, добавил Руслан Пичугин.

Василий Гиря резких скачков цен в августе не ожидает. Розничные цены могут измениться в пределах 0,5–1,5% — в зависимости от региона. Более точная динамика будет зависеть от того, насколько строго будет исполняться запрет на экспорт и как поведут себя биржевые котировки в первые недели месяца.

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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