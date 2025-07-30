Россиянам рассказали, в каких случаях нельзя целовать покойника в лоб

Причиной для отказа от прощального поцелуя на похоронах может послужить отсутствие венчика на лбу усопшего. Об этом «Абзацу» рассказал настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко.

Он уточнил, что целью использования бумажной ленты, которая кладётся на лоб покойника, является безопасность родственников. По словам священнослужителя, венчик может защитить ото передачи инфекции, если вирусное или бактериальное заболевание стало причиной кончины.

«При прощании на лоб покойному возлагают бумажную ленточку – называется венчик. Это касается случаев, когда человек умер от какой-то тяжелой инфекционной болезни. Венчик предохраняет от возможной передачи (вируса. — прим. Life.ru)», – объяснил отец Александр.

Протоиерей прояснил важный момент, а именно: если болезнь скончавшегося представляет опасность для живых, врачи настаивают на закрытом гробу. Эти медицинские предписания являются обязательными и их строгое соблюдение контролируется соответствующими ведомствами.

Традиция прикладывать губы ко лбу умершего на похоронах является полностью церковной. В РПЦ подчеркнули, что она не имеет иных ограничений, кроме медицинских.

В современном православии прощальный поцелуй означает любовь и скорбь, подчеркнул Ильяшенко. Священники указывают, что это также способ прощения с покойным, снятия переживаний с его души и просьбы прощения за обиды.