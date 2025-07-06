Священник рассказал, возможно ли отпевание перед кремацией

Протоиерей Александр Гусаков, настоятель Знаменского кафедрального собора в Кемерово, разъяснил вопрос об отпевании усопших перед кремацией во время встречи с прихожанами. Священник отметил, что Православная Церковь с пониманием относится к просьбам верующих и, как правило, не отказывает в отпевании, даже если планируется кремация.

«Церковь, безусловно, идёт навстречу к тем людям, которые просят священника отпеть почившего. Но если возникает вопрос, связанный с погребением усопшего, то каждый христианин должен объяснить принципиальную важность благоговейного отношения к погребению», — сказал священник.

Он напомнил о православном учении о воскресении мёртвых, согласно которому Господь воскресит каждого в его телесной оболочке. Священнослужитель рекомендовал верующим в сложных ситуациях обращаться за разъяснениями к духовным пастырям, чтобы принимать взвешенные решения в соответствии с церковными традициями.