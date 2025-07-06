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Регион
6 июля, 12:34

Священник рассказал, возможно ли отпевание перед кремацией

Протоиерей Гусаков: Церковь по просьбе проводит отпевание перед кремацией

Похороны. Обложка © Life.ru

Похороны. Обложка © Life.ru

Протоиерей Александр Гусаков, настоятель Знаменского кафедрального собора в Кемерово, разъяснил вопрос об отпевании усопших перед кремацией во время встречи с прихожанами. Священник отметил, что Православная Церковь с пониманием относится к просьбам верующих и, как правило, не отказывает в отпевании, даже если планируется кремация.

«Церковь, безусловно, идёт навстречу к тем людям, которые просят священника отпеть почившего. Но если возникает вопрос, связанный с погребением усопшего, то каждый христианин должен объяснить принципиальную важность благоговейного отношения к погребению», — сказал священник.

Он напомнил о православном учении о воскресении мёртвых, согласно которому Господь воскресит каждого в его телесной оболочке. Священнослужитель рекомендовал верующим в сложных ситуациях обращаться за разъяснениями к духовным пастырям, чтобы принимать взвешенные решения в соответствии с церковными традициями.

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Ранее Иеромонах Макарий, представляющий Иваново-Вознесенскую епархию РПЦ, в беседе с Life.ru прокомментировал дебаты о первичности мужчины или женщины. Он акцентировал внимание на том, что Библия – это не научный трактат по биологии, отметив разделение религиозных и естественнонаучных знаний.

Алиса Хуссаин
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