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3 июля, 02:00

Библия — не книга по биологии: В РПЦ ответили, кто появился первым — мужчина или женщина

Иеромонах Макарий: Религия и естественные науки вместе не смешиваются

В РПЦ рассказали, кто появился первым — мужчина или женщина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ibragimova

В РПЦ рассказали, кто появился первым — мужчина или женщина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ibragimova

Иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви в беседе с Life.ru высказался по поводу споров о том, кто появился первым — мужчина или женщина. Священнослужитель подчеркнул, что Священное писание не является учебником биологии, отметив, что религия и естественные науки не смешиваются.

Иеромонах пояснил, что пол новорождённого определяется хромосомным набором половых клеток: сочетание двух X-хромосом даёт женский пол, а комбинация X и Y — мужской. Он выразил недоумение, почему некоторые не знают этих базовых школьных знаний, назвав альтернативные трактовки либо следствием невежества, либо злого умысла. Священнослужитель подчеркнул, что вопросы биологии должны решать биологи, а подросткам в 16 лет следует изучать в школе именно биологию, а не Библию.

Религия как таковая, богословие и Священное Писание, которое богословие использует для подтверждения своих выводов, служат для решения духовных вопросов и вопросов инобытия — тех, на которые естественное научное знание ответов не даёт: что хорошо и что плохо, мужчина и женщина — однородные или разные по природе существа, женщина и мужчина — полноценные или неполноценные.

Макарий

Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах

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Эти мировоззренческие вопросы относятся к компетенции религиозного сознания. Тогда как вопросы зачатия, формирования плода и определения пола решаются исключительно естественно-научными методами с использованием микроскопов и других приборов.

Иеромонах предположил, что подобные споры возникают либо из-за невежества участников, либо потому, что некоторые люди сознательно пытаются подорвать авторитет Церкви. Он отметил, что в современных условиях традиционные религии, включая православие, играют объединяющую роль не только в российском, но и в мировом сообществе, что вызывает противодействие определённых сил.

«Это их оружие — их борьба в нынешней информационной войне. Это фронт борьбы — информационный фронт», — заключил Макарий.

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Ольга Годуненко
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