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30 июля, 17:58

В России вторую неделю подряд наблюдается дефляция

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В период с 22 по 28 июля годовая инфляция в России снизилась до 9,02% против 9,17% неделей ранее. Согласно опубликованному отчёту, уровень дефляции сохранился на отметке 0,05%, как и на предыдущей неделе.

Росстат зафиксировал значительное снижение цен на отдельные виды овощей. Наибольшее падение стоимости отмечено у картофеля (-9,7%) и белокочанной капусты (-7,4%). Продолжили дешеветь морковь (-6,5%), репчатый лук (-5,2%), томаты (-5,0%) и огурцы (-1,7%). В целом цены на овощную продукцию снизились на 4,1%.

Среди непродовольственных товаров и услуг незначительно подешевел отдых в пансионатах и домах отдыха (-0,6%), а также путёвки в санатории (-0,2%). Снижение цен коснулось и проживания в отелях категории 3-5 звёзд (-0,4%). В то же время подорожали средства личной гигиены: шампуни (+0,4%), зубные щётки (+0,5%) и туалетное мыло (+0,2%).

Эксперты предложили зафиксировать цены на продукты для сдерживания инфляции
Эксперты предложили зафиксировать цены на продукты для сдерживания инфляции

Ранее на Западе оказались шокированы победой России над инфляцией. Как отмечало агенство Bloomberg, заслуга в этом принадлежит ЦБ РФ.

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Никита Никонов
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