В России вторую неделю подряд наблюдается дефляция

В период с 22 по 28 июля годовая инфляция в России снизилась до 9,02% против 9,17% неделей ранее. Согласно опубликованному отчёту, уровень дефляции сохранился на отметке 0,05%, как и на предыдущей неделе.

Росстат зафиксировал значительное снижение цен на отдельные виды овощей. Наибольшее падение стоимости отмечено у картофеля (-9,7%) и белокочанной капусты (-7,4%). Продолжили дешеветь морковь (-6,5%), репчатый лук (-5,2%), томаты (-5,0%) и огурцы (-1,7%). В целом цены на овощную продукцию снизились на 4,1%.

Среди непродовольственных товаров и услуг незначительно подешевел отдых в пансионатах и домах отдыха (-0,6%), а также путёвки в санатории (-0,2%). Снижение цен коснулось и проживания в отелях категории 3-5 звёзд (-0,4%). В то же время подорожали средства личной гигиены: шампуни (+0,4%), зубные щётки (+0,5%) и туалетное мыло (+0,2%).