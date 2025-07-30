Путин восхитился красотой Архыза
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Президент России Владимир Путин положительно отозвался о курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, отметив его живописность. Об этом он упомянул во время беседы с главой республики Рашидом Темрезовым, который представил отчёт о развитии туристического объекта.
Темрезов рассказал, что в прошлом году Архыз принял 2,3 миллиона гостей, что в 4,5 раза больше, чем население региона. На вопрос Путина о том, занимаются ли туристы лыжным спортом, Темрезов ответил утвердительно и уточнил, что курорт работает в любое время года, поэтому интересен не только поклонникам зимнего отдыха.
Путин поинтересовался ходом строительства аэропорта недалеко от Архыза. Темрезов пояснил, что его планируют сдать к концу 2028 года, а регулярные авиаперелёты, вероятно, запустят в 2029 году. Он выразил уверенность, что к этому сроку аэропорт начнёт функционировать.
Президент отметил, что после открытия воздушной гавани поток туристов существенно возрастёт. По его мнению, их число резко увеличится.
Аэропорт строят в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. До этого республика оставалась единственным субъектом Северо-Кавказского федерального округа без собственного аэропорта. Темрезов назвал его появление важным событием для региона.