Путин восхитился красотой Архыза

Президент России Владимир Путин положительно отозвался о курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, отметив его живописность. Об этом он упомянул во время беседы с главой республики Рашидом Темрезовым, который представил отчёт о развитии туристического объекта.

Темрезов рассказал, что в прошлом году Архыз принял 2,3 миллиона гостей, что в 4,5 раза больше, чем население региона. На вопрос Путина о том, занимаются ли туристы лыжным спортом, Темрезов ответил утвердительно и уточнил, что курорт работает в любое время года, поэтому интересен не только поклонникам зимнего отдыха.

Путин поинтересовался ходом строительства аэропорта недалеко от Архыза. Темрезов пояснил, что его планируют сдать к концу 2028 года, а регулярные авиаперелёты, вероятно, запустят в 2029 году. Он выразил уверенность, что к этому сроку аэропорт начнёт функционировать.

Президент отметил, что после открытия воздушной гавани поток туристов существенно возрастёт. По его мнению, их число резко увеличится.