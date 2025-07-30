Путин обсудил развитие Карачаево-Черкесии с главой республики Темрезовым

«Благодаря лично Вашей поддержке, нашей работе с Правительством мы за последние пять лет построили 803 социальных объекта. Для нас это большая сумма – почти 45 миллиардов рублей, которую мы на эти цели использовали. Я так скажу: это и дороги, 190 километров – для небольшой республики это много, и школы – 64 школы, 56 культурных объектов, 52 объекта здравоохранения», — сказал Темрезов.