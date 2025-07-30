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Регион
30 июля, 11:36

Путин обсудил развитие Карачаево-Черкесии с главой республики Темрезовым

Обложка © Telegram/ Кремль. Новости

Обложка © Telegram/ Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, в ходе которой были затронуты ключевые вопросы социально-экономического развития региона. По словам главы КЧР, республика демонстрирует устойчивый финансовый потенциал. Профицит бюджета составляет примерно 1,6 — 1,7 миллиарда рублей.

Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии Темрезовым. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

«Благодаря лично Вашей поддержке, нашей работе с Правительством мы за последние пять лет построили 803 социальных объекта. Для нас это большая сумма – почти 45 миллиардов рублей, которую мы на эти цели использовали. Я так скажу: это и дороги, 190 километров – для небольшой республики это много, и школы – 64 школы, 56 культурных объектов, 52 объекта здравоохранения», — сказал Темрезов.

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Ранее Путин встретился с руководителем Сбербанка Германом Грефом. Глава Сбербанка выразил обеспокоенность положением дел в сфере выдачи ипотечных займов, отметив, что жёсткое государственное регулирование делает такие кредиты невыгодными для банков.

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Полина Никифорова
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