Путин обсудил развитие Карачаево-Черкесии с главой республики Темрезовым
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Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, в ходе которой были затронуты ключевые вопросы социально-экономического развития региона. По словам главы КЧР, республика демонстрирует устойчивый финансовый потенциал. Профицит бюджета составляет примерно 1,6 — 1,7 миллиарда рублей.
Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии Темрезовым. Видео © Telegram/ Кремль. Новости
«Благодаря лично Вашей поддержке, нашей работе с Правительством мы за последние пять лет построили 803 социальных объекта. Для нас это большая сумма – почти 45 миллиардов рублей, которую мы на эти цели использовали. Я так скажу: это и дороги, 190 километров – для небольшой республики это много, и школы – 64 школы, 56 культурных объектов, 52 объекта здравоохранения», — сказал Темрезов.
Ранее Путин встретился с руководителем Сбербанка Германом Грефом. Глава Сбербанка выразил обеспокоенность положением дел в сфере выдачи ипотечных займов, отметив, что жёсткое государственное регулирование делает такие кредиты невыгодными для банков.