Путин обсудил с Матвиенко итоги весенней парламентской сессии

Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой обсудил итоги весенней парламентской сессии. Матвиенко представила подробный доклад о результатах работы верхней палаты парламента. Особое внимание было уделено структурным изменениям в российской экономике и решению социально значимых вопросов.

Владимир Путин встретился с Валентиной Матвиенко. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

«Верхняя палата решала приоритетные задачи с точки зрения структурных изменений в российской экономике и решения социальных вопросов. <…> Эта очень большая работа носила и носит позитивный характер», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.