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25 июля, 15:10

Путин обсудил с Матвиенко итоги весенней парламентской сессии

Обложка © Telegram/ Кремль. Новости

Обложка © Telegram/ Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой обсудил итоги весенней парламентской сессии. Матвиенко представила подробный доклад о результатах работы верхней палаты парламента. Особое внимание было уделено структурным изменениям в российской экономике и решению социально значимых вопросов.

Владимир Путин встретился с Валентиной Матвиенко. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

«Верхняя палата решала приоритетные задачи с точки зрения структурных изменений в российской экономике и решения социальных вопросов. <…> Эта очень большая работа носила и носит позитивный характер»,цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Путин в Северодвинске встретился с губернатором Архангельской области Цыбульским
Путин в Северодвинске встретился с губернатором Архангельской области Цыбульским

Ранее сегодня Путин обсудил с Совбезом вопросы морской политики и безопасности на выборах. Он поставил задачи по повышению результативности морской политики страны и обеспечению надёжной безопасности в ходе Единого дня голосования.

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Полина Никифорова
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